Рада зобов’язала театри забезпечувати переклад вистав на українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Верховна Рада зобов'язала державні та комунальні театри забезпечити переклад вистав на українську мову. Відповідні зобов’язання визначені законом про функціонування української мови як державної, за прийняття якого 25 квітня проголосували 280 депутатів, передає УНН.
"Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб", - йдеться у повідомленні.
Також закон встановлює, що українська мова є мовою музейної справи та мистецьких виставок.
Зазначається, що поряд з державною мовою інформація про музейні предмети може дублюватися іншими мовами.
Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.