В Україні з'явився ще один національний театр
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ №199/2019 про надання театрально-видовищному закладу культури "Київський академічний Молодий театр" статусу національного. Про це йдеться на сайті Президента, передає УНН.
"Надати театрально-видовищному закладу культури "Київський академічний Молодий театр" статус національного і надалі іменувати його - театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний Молодий театр", - йдеться в тексті указу.
Зазначається, що метою указу є підтримка і розвиток українського театрального мистецтва. Також "Київський академічний Молодий театр" зробив вагомий внесок у справу національного культурного відродження.
Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала державні та комунальні театри забезпечити переклад вистав на українську мову.