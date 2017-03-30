Киевского следователя будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование по факту получения следователем одного из районных управлений Нацполиции в Киеве неправомерной выгоды в размере 82 000 гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Старший лейтенант полиции пообещал гражданину, что за такую денежную "вознаграждение" сможет повлиять на другого следователя о закрытии уголовного производства и возвращении конфискованного автомобиля марки Volvo.
Полицейский был уличен и задержан в ходе совместной операции военной прокуратуры с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Обвинительный акт направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщал УНН, харьковских чиновников поймали на стотысячном взятки.