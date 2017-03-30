Киевского следователя будут судить за взяточничество

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160250 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118220 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117545 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104659 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154588 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киевского следователя будут судить за взяточничество

Киевского следователя будут судить за взяточничество

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование по факту получения следователем одного из районных управлений Нацполиции в Киеве неправомерной выгоды в размере 82 000 гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Старший лейтенант полиции пообещал гражданину, что за такую ​​денежную "вознаграждение" сможет повлиять на другого следователя о закрытии уголовного производства и возвращении конфискованного автомобиля марки Volvo.

Полицейский был уличен и задержан в ходе совместной операции военной прокуратуры с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Обвинительный акт направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал УНН, харьковских чиновников поймали на стотысячном взятки.

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