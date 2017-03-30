Киевского следователя будут судить за взяточничество

Старший лейтенант полиции пообещал гражданину, что за такую ​​денежную "вознаграждение" сможет повлиять на другого следователя о закрытии уголовного производства и возвращении конфискованного автомобиля марки Volvo.

Полицейский был уличен и задержан в ходе совместной операции военной прокуратуры с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Обвинительный акт направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал УНН, харьковских чиновников поймали на стотысячном взятки.