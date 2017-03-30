Київського слідчого судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прокуратура завершила досудове розслідування за фактом одержання слідчим одного з районних управлінь Нацполіції в місті Києві неправомірної вигоди в розмірі 82 тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Старший лейтенант поліції пообіцяв громадянину, що за таку грошову “винагороду” зможе вплинути на іншого слідчого щодо закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого автомобіля марки Volvo.
Поліцейський був викритий та затриманий у ході спільної операції військової прокуратури з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Обвинувальний акт скеровано до Броварського міськрайонного суду Київської області за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
За вчинення такого злочину передбачене покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Як повідомляв УНН, харківських посадовців спіймали на стотисячному хабарі.