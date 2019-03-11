Киевский таможенник способствовал неуплате четверти миллиона гривен пошлины

Прокуроры отмечают, что при осуществлении таможенного оформления и проверки таможенных деклараций по экспорту товара в адрес иностранной компании, инспектор таможенного поста использовал свое служебное положение для оформления уплаты экспортной пошлины в неполном размере.

Для этого, он, при отсутствии обязательной лицензии Минэкономики на экспорт товаров указанных в декларации, оформил партию товара, подтвердив это своей подписью и печатью.

В прокуратуре отмечают, что в результате незаконных действий главного государственного инспектора таможенного поста "Восточный терминал" Киевской таможни, государство не получило вывозная пошлина в размере 255 тыс. гривен.

Ранее УНН сообщал, что работника Киевской таможни задержали за вымогательство взятки при растаможивании товара.