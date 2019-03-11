Київський митник сприяв несплаті чверті мільйона гривень мита
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Києві судитимуть головного інспектора митного поста, через дії якого державний бюджет недоотримав 255 тисяч гривень вивізного мита. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Прокурори зазначають, що під час здійснення митного оформлення та перевірки митних декларацій щодо експорту товару на адресу іноземної компанії, інспектор митного поста використав своє службове становище для оформлення сплати експортного мита у неповному розмірі.
Для цього, він, за відсутності обов’язкової ліцензії Мінекономіки на експорт товарів вказаних у декларації, оформив партію товару, підтвердивши це своїм підписом і печаткою.
В прокуратурі наголошують, що внаслідок незаконних дій головного державного інспектора митного посту "Східний термінал" Київської митниці, держава не отримала вивізне мито на суму 255 тисяч гривень.
Раніше УНН повідомляв, що працівника Київської митниці затримали за вимагання хабара при розмитненні товару.