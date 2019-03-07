Київського митника затримали за вимагання хабара при розмитненні товару
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Затримано «на гарячому» посадовця Київської митниці, який вимагав винагороду за розмитнення товару. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Головного державного інспектора ВМО «Копилів» митного поста Західний Київської митниці ДФС України та посередника затримано під час отримання неправомірної вигоди.
Так, посадовець через підконтрольну особу організував протиправну схему вимагання неправомірної грошової винагороди з осіб суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за безперешкодне розмитнення товару. За вказані послуги посадовець зажадав винагороду у розмірі 8 тис грн.
Посадовця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової винагороди у розмірі 8 тис грн.
Вказаним особам оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, працівник міграційної служби вимагав та отримав 14 тисяч гривень від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні.