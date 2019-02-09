ДБР затримало міграційника за 14 тис. грн хабара від іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Слідчі теруправління ДБР у Львові затримали спеціаліста райвідділу ДМС у Львівській області за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу бюро.
"За попередньою інформацією, працівник міграційної служби вимагав та отримав 14 тисяч гривень від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні", - повідомили у ДБР.
Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Львівській області.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону.
Нагадаємо, на Одещині на хабарі затримали інспектора митниці.