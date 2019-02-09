ДБР затримало міграційника за 14 тис. грн хабара від іноземця

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Слідчі теруправління ДБР у Львові затримали спеціаліста райвідділу ДМС у Львівській області за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу бюро.

"За попередньою інформацією, працівник міграційної служби вимагав та отримав 14 тисяч гривень від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні", - повідомили у ДБР.

Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Львівській області.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону.

Нагадаємо, на Одещині на хабарі затримали інспектора митниці.

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