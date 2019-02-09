ГБР задержало миграционника из-за 14 тыс. грн взятки от иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Следователи теруправления ГБР во Львове задержали специалиста райотдела ГМС во Львовской области за получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бюро.
"По предварительной информации, сотрудник миграционной службы требовал и получил 14 тысяч гривен от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу вида на постоянное место жительства в Украине", - сообщили в ГБР.
Лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по оперативному сопровождению сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области.
Процессуальное руководство в производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона.
Напомним, в Одесской области на взятке задержали инспектора таможни.