Киевского таможенниа задержали за вымогательство взятки при растаможивании товара
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Задержан "на горячем" чиновник Киевской таможни, который требовал вознаграждение за растаможивание товара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Главного государственного инспектора ВМО "Копылов" таможенного поста Западный Киевской таможни ГФС Украины и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды.
Так, чиновник через подконтрольное лицо организовал противоправную схему вымогательства неправомерного денежного вознаграждения от лиц субъектов внешнеэкономической деятельности за беспрепятственное растаможивание товара. За указанные услуги чиновник потребовал вознаграждение в размере 8 тыс. грн.
Чиновник и посредник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередного вознаграждения в размере 8 тыс. грн.
Указанным лицам объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, сотрудник миграционной службы требовал и получил 14 тысяч гривен от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу вида на постоянное место жительства в Украине.