Киевский "Арсенал" проведет два спарринга с украинскими грандами

Первым станет 11 октября спарринг с донецким "Шахтером", который пройдет на Олимпийской базе "Святошино" (19-й километр Житомирской трассы).



13 октября команда Вячеслава Грозного проведет контрольную встречу в Чапаевке против киевского "Динамо".

Отметим, что в двенадцатом туре УПЛ "канониры" на выезде сыграют 21 октября с ФК "Львов".



Как сообщалось ранее, после назначения Грозного на пост главного тренера "канониры" сразу одержали победу, а самого наставника признали лучшим тренером тура Лиги.