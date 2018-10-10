Киевский "Арсенал" проведет два спарринга с украинскими грандами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В рамках подготовки ко второму кругу регулярной части чемпионата Премьер-лиги "Арсенал-Кив" сыграет два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Первым станет 11 октября спарринг с донецким "Шахтером", который пройдет на Олимпийской базе "Святошино" (19-й километр Житомирской трассы).
13 октября команда Вячеслава Грозного проведет контрольную встречу в Чапаевке против киевского "Динамо".
Отметим, что в двенадцатом туре УПЛ "канониры" на выезде сыграют 21 октября с ФК "Львов".
Как сообщалось ранее, после назначения Грозного на пост главного тренера "канониры" сразу одержали победу, а самого наставника признали лучшим тренером тура Лиги.