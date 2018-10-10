Київський "Арсенал" проведе два спаринги із українськими грандами

Першим стане 11 жовтня спаринг з донецьким "Шахтарем", який пройде на Олімпійській базі "Святошино" (19-й кілометр житомирської траси).



13 жовтня команда В’ячеслава Грозного проведе контрольну зустріч у Чапаєвці проти київського "Динамо".

Відзначимо, що у 12-у турі УПЛ "каноніри" на виїзді зіграють 21 жовтня з ФК "Львів".



Як повідомлялося раніше, після призначення Грозного на пост головного тренера "каноніри" одразу здобули перемогу, а самого наставника визнали кращим тренером туру Ліги.