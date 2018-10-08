Грозний з перемоги дебютував на чолі наставника ФК "Арсенал-Київ"

У своєму прем’єрному після повернення до стану “канонірів” матчі новий головний тренер та його підопічні чітко й збалансовано діяли з першої й до останньої хвилини. “Ворскла” за всю гру створила лише декілька загрозливих ситуацій в першому таймі в яких впевнено зіграв Сергій Сітало.

В другій половині зустрічі вирішальними стали 72-а та 79-а хвилини. Спочатку Сергій Домбровський вивів на завершальний удар Сергія Гриня, після удару якого м’яч влучив у Чижова і залетів у ворота Шуста. Потім той же Домбровський знову знайшов вільну зону, де під його передачу відкрився Гринь і своїм красивим ударом довершив справу.

Після цього “каноніри” були ближче до того щоб перемогти з іще більш переконливим рахунком, ніж команда Василя Сачка щоб забити хоч б один м’яч у відповідь — 2:0.

Додамо також, “Арсенал” перервав свою серію без перемог, яка тривала з 26 серпня, вперше в сезоні здобувши перемогу над суперником з різницею у два голи.