Киевский апелляционный суд эвакуируют из-за "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киевский апелляционный суд поступило сообщение о минировании. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице суда, передает УНН.
Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда.
Ранее УНН сообщал, что накануне вечером на станции "Армейская" в Харькове якобы заложили взрывчатку. После проверки оказалось, что сообщение ложное.
Напомним, 18 февраля в Киеве "минировали" 6 станций метро.