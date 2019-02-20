Киевский апелляционный суд эвакуируют из-за "минирования"

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57216 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124132 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125968 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127044 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123834 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156895 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117690 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145221 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130515 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Киевский апелляционный суд эвакуируют из-за "минирования"

Киевский апелляционный суд эвакуируют из-за "минирования"

Киев  •  УНН

 • 45563 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киевский апелляционный суд поступило сообщение о минировании. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице суда, передает УНН.

Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда.

Ранее УНН сообщал, что накануне вечером на станции "Армейская" в Харькове якобы заложили взрывчатку. После проверки оказалось, что сообщение ложное.

Напомним, 18 февраля в Киеве "минировали" 6 станций метро.

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