Київський апеляційний суд евакуюють через "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. До Київського апеляційного суду надійшло повідомлення про мінування. Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці суду, передає УНН.
Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.
Раніше УНН повідомляв, що напередодні ввечері на станції "Армійська" у Харкові буцімто заклали вибухівку. Після перевірки виявилося, що повідомлення неправдиве.
Нагадаємо, 18 лютого у Києві "мінували" 6 станцій метро.