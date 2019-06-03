Киевским школам обещают немецкую модель питания
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В столичных школах продолжается реформа школьного питания. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В рамках реформы столичные власти рассматривают несколько моделей организации питания детей, сказал чиновник. Одна из них - создание миницехов на базе опорных школ, обеспечивающих пищей ближайших 20-30 учебных заведений.
"Миницехи - как один из самых привлекательных. Благодаря экономии на обслуживающем персонале в столовых, мы можем рассмотреть вопрос повышения стоимости одного обеда на ребенка", - уточнил он.
Такая модель эффективно работает в Германии несколько лет, рассказал чиновник.
"Первые школы, в которых планируем реализовывать такую систему, будут пилотными, и логично, что лучше начинать с тех, где ситуация в наиболее критическом состоянии. Мы решим вопрос поставок качественных продуктов, чтобы нашим детям было вкусно и безопасно питаться. При этом бюджетные средства должны использоваться эффективно", - добавил замглавы КГГА.
Напомним, как писал УНН, в Киеве хотят реформировать систему организации питания в школах. Для этого депутаты Киевского городского совета разработали проект решения, которым предлагается лишить частные фирмы права поставлять школьные обеды.
Депутаты предложили создать в каждом районе столицы коммунальные предприятия-столовые, и уполномочить на питание детей.
В такой инициативе видят попытку монополизации школьного питания в столице.
А по словам нардепа Сергея Тригубенко, новосозданные КП могут быть всего лишь "прокладками" между поставщиками продуктов и учебными заведениями. И это не гарантирует безопасность и более высокое качество школьных обедов.