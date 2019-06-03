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Київським школам обіцяють німецьку модель харчування

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У столичних школах триває реформа шкільного харчування. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

У межах реформи столична влада розглядає кілька моделей організації харчування дітей, сказав чиновник. Одна з них - створення мініцехів на базі опорних шкіл, які забезпечуватимуть їжею найближчих 20-30 закладів освіти.

"Мініцехи – як один із найпривабливіших. Завдяки економії на обслуговуючому персоналі у їдальнях, ми можемо розглянути питання підвищення вартості одного обіду на дитину", - уточнив він.

Така модель ефективно працює у Німеччині кілька років, розповів чиновник.

"Перші школи, у яких плануємо реалізовувати таку систему, будуть пілотними, і логічно, що краще починати з тих, де ситуація у найбільш критичному стані. Ми вирішимо питання постачання якісних продуктів, аби нашим дітям було смачно і безпечно харчуватися. При цьому бюджетні кошти мають використовуватися ефективно", – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, як писав УНН, у Києві хочуть реформувати систему організації харчування в школах. Для цього депутати Київської міської ради розробили проект рішення, яким пропонується позбавити приватні фірми права поставляти шкільні обіди.

Депутати запропонували створити у кожному районі столиці комунальні підприємства-їдальні, які й уповноважити на харчування дітей

У такій ініціативі вбачають спробу монополізації шкільного харчування в столиці.

А за словами нардепа Сергія Тригубенка, новоутворені КП можуть бути всього лише "прокладками" між постачальниками продуктів та навчальними закладами. І це не гарантуватиме безпечність та вищу якість шкільних обідів.

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