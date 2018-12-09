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Киевские улицы обработали противогололедными материалами для безопасного движения пешеходов - КГГА

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На рассвете 9 декабря предприятия КК "Киевавтодор" во всех районах города обработали места передвижения пешеходов противогололедными посыпочными материалами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевские улицы обработали противогололедными материалами для безопасного движения пешеходов - КГГА

В ночь на воскресенье в столице прошел дождь с небольшим мокрым снегом. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", для большинства участков дорог такая погода не представляет существенной угрозы. Однако на тротуарах, лестничных маршах, остановках общественного транспорта быстро образовывалась опасная гололедица, которая без своевременной обработки противогололедными материалами создавала бы опасность для пешеходов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

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