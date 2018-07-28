Киевская полиция нашла водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

В результате полученной информации по номерам автомобиля полиция задержала правонарушителя, который визуально на время задержания, а также на время совершения ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как оказалось, траспортный средство, за рулем которого сидела молодой человек, зарегистрированный на его бабушку 47-го года.

Благодаря принять меры местонахождении лица, на которое зарегистрирована машина, а также место нахождения транспортного средства правонарушителя удалось задержать. В то же время стоит отметить, что во время общения с полицией он сказал: “Не помню, что сбил человека — она ​​сама попала под колеса”.

Напомним, исчезла врач-нарколог Елена Федирко, который является свидетелем по делу о резонансном ДТП на ул. Сумской в ​​Харькове. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержал признаки наркотического опьянения. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook.