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Київська поліція знайшла водія, який збив жінку на пішохідному переході та покинув місце ДТП

Київ • УНН

 • 10388 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Учора близько 23:00 водій автомобіля Toyota Corolla збив жінку на пішохідному переході та зник із місця скоєння злочину. Свідком ДТП став кореспондент УНН.

У результаті отриманої інформації за номерами автомобіля поліція затримала правопорушника, який візуально на час затримання, а також на час скоєння дтп перебував у стані або алкогольного або наркотичного сп’яніння. Як виявилось, траспортний засіб, за кермом якого сиділа молода людина, зареєстрований на його бабцю 47-го року народження.

Завдяки ужитим заходам місце перебування особи, на яку зареєстрована автівка, а також місце знаходження транспортного засобу правопорушника вдалося затримати. У той же час варто зазначити, під час спілкування з поліцією він сказав: “не памятаю, що збив людину — вона сама потрапила під колеса”.

Нагадаємо, зникла лікар-нарколог Олена Федірко, яка є свідком у справі про резонансну ДТП на вул. Сумській у Харкові. Тоді вона зазначила в акті, що стан Зайцевої містив ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

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