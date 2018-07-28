Київська поліція знайшла водія, який збив жінку на пішохідному переході та покинув місце ДТП

У результаті отриманої інформації за номерами автомобіля поліція затримала правопорушника, який візуально на час затримання, а також на час скоєння дтп перебував у стані або алкогольного або наркотичного сп’яніння. Як виявилось, траспортний засіб, за кермом якого сиділа молода людина, зареєстрований на його бабцю 47-го року народження.

Завдяки ужитим заходам місце перебування особи, на яку зареєстрована автівка, а також місце знаходження транспортного засобу правопорушника вдалося затримати. У той же час варто зазначити, під час спілкування з поліцією він сказав: “не памятаю, що збив людину — вона сама потрапила під колеса”.

Нагадаємо, зникла лікар-нарколог Олена Федірко, яка є свідком у справі про резонансну ДТП на вул. Сумській у Харкові. Тоді вона зазначила в акті, що стан Зайцевої містив ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.