Киевская детская железная дорога начинает новый сезон 15 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Столичная детская железная дорога начинает свой юбилейный, 70-й сезон движения поездов, 15 апреля, передает УНН.
Цитата
"Уже 15 апреля столичная детская железная дорога начинает свой юбилейный, 70-й сезон движения поездов, пассажирских перевозок и учебно-производственной практики", - указано на официальной странице Киевской детской железной дороги в Facebook.
Движение поездов осуществляется:
Июнь, июль, август - с четверга по воскресенье;
Апрель, май, сентябрь, октябрь - по выходным дням.
Четверг, пятница - с 11:10 до 17:10
Суббота, воскресенье - с 10:30 до 18:50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укрзализныце рассказали о новых изменениях в правилах перевозок пассажиров