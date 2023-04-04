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Киевская детская железная дорога начинает новый сезон 15 апреля

Киев • УНН

 • 1450861 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Столичная детская железная дорога начинает свой юбилейный, 70-й сезон движения поездов, 15 апреля, передает УНН.

Цитата

"Уже 15 апреля столичная детская железная дорога начинает свой юбилейный, 70-й сезон движения поездов, пассажирских перевозок и учебно-производственной практики", - указано на официальной странице Киевской детской железной дороги в Facebook.

Движение поездов осуществляется:

Июнь, июль, август - с четверга по воскресенье;

Апрель, май, сентябрь, октябрь - по выходным дням.

Четверг, пятница - с 11:10 до 17:10

Суббота, воскресенье - с 10:30 до 18:50

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