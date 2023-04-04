Київська дитяча залізниця розпочинає новий сезон 15 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Столична дитяча залізниця розпочинає свій ювілейний, 70-й сезон руху поїздів, 15 квітня, передає УНН.
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"Вже 15 квітня столична дитяча залізниця розпочинає свій ювілейний, 70-й сезон руху поїздів, пасажирських перевезень та навчально-виробничої практики", - зазначено на офіційній сторінці Київської дитячої залізниці у Facebook.
Рух поїздів здійснюється:
Червень, липень, серпень - з четверга по неділю;
Квітень, травень, вересень, жовтень - по вихідним дням.
Четвер, п'ятниця - з 11:10 до 17:10
Субота, неділя - з 10:30 до 18:50
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