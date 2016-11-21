Киевская область опередила столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По итогам 9 месяцев 2016 года в Киевской области принято в эксплуатацию 1 млн 176,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что почти вдвое больше, чем объемы принятого в эксплуатацию жилья в Киеве за отчетный период, сообщает УНН со ссылкой на данные статистики.
Так, в январе-сентябре 2016 года в столице было принято в эксплуатацию 699,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем введенного в эксплуатацию жилья в Киевской области вырос на 10,3%.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".