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Київщина випередила столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. За підсумками 9 місяців 2016 року у Київській області прийнято в експлуатацію 1 млн 176,8 тис. квадратних метрів загальної площі житла, що майже удвічі більше, ніж обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Києві за звітний період, повідомляє УНН з посиланням на дані статистики.

Київщина випередила столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла

Так, у січні-вересні 2016 року в столиці було прийнято в експлуатацію 699,6 тис. квадратних метрів загальної площі житла.
За даними відомства, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг введеного у експлуатацію житла у Київській області зріс на 10,3%.

Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.

При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.

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