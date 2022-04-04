Киевская область: в освобожденных районах проводится зачистка и разминирование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В освобожденных от захватчика населенных пунктах Киевской области проводится зачистка и разминирование. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
“В освобожденных от захватчика населенных пунктах проводится зачистка и разминирование. Завозится гуманитарная помощь. В течение суток на территории Киевской области спасатели обнаружили 4886 взрывоопасных предметов”, - сообщил глава ОВА.
Детали
Отмечается, что после окончания зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.
По словам Павлюка, работает специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии россии и уничтожения гражданской инфраструктуры.
Так, сейчас в Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация контролируемая. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны - в повышенной боеготовности.
В Бучанском районе, в громадах, находившихся под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению критической инфраструктуры - газо-, электроснабжения, связи, направляется гуманитарная помощь.
В Броварском районе, сообщается, территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду. В частности, это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской громад.
Была проведена оценка повреждения магистрального газопровода "Дашава - Киев - Брянск", проходящей по селу Залесье. После проведения ряда ремонтных работ будет восстановлено газоснабжение в населенные пункты.
В Калитянской ОТГ продолжается работа по восстановлению инфраструктурных объектов и жилых домов.
В Вышгородском районе ситуация остается напряженная, но контролируемая. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.
В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Осуществляются мероприятия по нормализации ситуации в громадах, восстановлению инфраструктуры. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.
Дополнение
2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людей со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева выявили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.