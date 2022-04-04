Київщина: у звільнених районах проводиться зачистка та розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У звільнених від загарбника населених пунктах Київської області проводиться зачистка та розмінування. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram-каналі, пише УНН.
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“У звільнених від загарбника населених пунктах проводиться зачистка та розмінування. Завозиться гуманітарна допомога. Протягом доби на території Київщини рятувальники виявили 4886 вибухонебезпечних предметів”, - повідомив очільник ОВА.
Деталі
Зазначається, що після закінчення зачистки та розмінування комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.
За словами Павлюка, працює спеціальна обласна моніторингова група, що фіксує наслідки агресії росії та знищення цивільної інфраструктури.
Так, наразі в Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському районах ситуація контрольована. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.
У Бучанському районі, у громадах, що перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення критичної інфраструктури – газо-, електропостачання, зв'язку, направляється гуманітарна допомога.
У Броварському районі, повідомляється, територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.
Була проведена оцінка пошкодження магістрального газопроводу «Дашава – Київ – Брянськ», що проходить по селу Залісся. Після проведення низки ремонтних робіт буде відновлено газопостачання до населених пунктів.
У Калитянській ОТГ триває робота з відновлення інфраструктурних об'єктів та житлових будинків.
У Вишгородському районі ситуація залишається напружена, але контрольована. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.
В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, відновлення інфраструктури. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.
Доповнення
2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.