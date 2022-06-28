Киевская область: СБУ установила двух российских майоров, отдавших приказ на расстрел гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила об установлении лиц двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области, пишет УНН.
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"СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев", - указали в СБУ.
Детали
По данным спецслужбы, они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога в Киевской области. "Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их", - отметили в СБУ.
"Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках терробороны. В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", - сообщили в СБУ.
В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа рф – объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
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