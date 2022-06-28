Київщина: СБУ встановила двох російських майорів, які віддали наказ на розстріл цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила про встановлення осіб двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині, пише УНН.
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"СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині. Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв", - вказали у СБУ.
Деталі
За даними спецслужби, вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. "Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх", - зазначили у СБУ.
"Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників тероборони. Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин", - повідомили у СБУ.
Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
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