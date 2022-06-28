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Київщина: СБУ встановила двох російських майорів, які віддали наказ на розстріл цивільних

Київщина: СБУ встановила двох російських майорів, які віддали наказ на розстріл цивільних

Київ • УНН

 • 112236 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила про встановлення осіб двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині, пише УНН.

Цитата

"СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині. Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв", - вказали у СБУ.

Деталі

За даними спецслужби, вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. "Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх", - зазначили у СБУ.

"Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників тероборони. Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин", - повідомили у СБУ.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині.

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