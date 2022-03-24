Киевщина: российские военные из артиллерии обстреляли окрестности Вышгорода, повреждено многоэтажку

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"24 марта оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окраины Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Ирпень из "Градов".