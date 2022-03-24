Київщина: російські військові з артилерії обстріляли околиці Вишгорода, пошкоджено багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода, пошкоджено багатоповерхівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
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"24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Ірпінь з "Градів".