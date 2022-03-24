Київщина: окупанти обстріляли Ірпінь з "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли Ірпінь з "Градів". Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає УНН.
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"Сьогодні російська нечисть обстріляла Ірпінь з "градів". На них чекає гідна відповідь наших захисників!" - написав Маркушин.
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Українські захисники взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та Гостомель. Однак російські окупанти продовжують обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади, багато сіл залишаються в окупації.