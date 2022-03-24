Київщина: окупанти обстріляли Ірпінь з "Градів"

Цитата

"Сьогодні російська нечисть обстріляла Ірпінь з "градів". На них чекає гідна відповідь наших захисників!" - написав Маркушин.

Доповнення

Українські захисники взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та Гостомель. Однак російські окупанти продовжують обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади, багато сіл залишаються в окупації.