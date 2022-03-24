Киевщина: оккупанты обстреляли Ирпень из "Градов"

Цитата

"Сегодня российская нечисть обстреляла Ирпень из "Градов". Их ждет достойный ответ наших защитников!" - написал Маркушин.

Дополнение

Украинские защитники взяли в кольцо города Ирпень и Буча и Гостомель. Однако российские оккупанты продолжают обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмитровскую общины, многие села остаются в оккупации.