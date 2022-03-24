Киевщина: оккупанты обстреляли Ирпень из "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Русские оккупанты обстреляли Ирпень из "Градов". Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.
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"Сегодня российская нечисть обстреляла Ирпень из "Градов". Их ждет достойный ответ наших защитников!" - написал Маркушин.
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Украинские защитники взяли в кольцо города Ирпень и Буча и Гостомель. Однако российские оккупанты продолжают обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмитровскую общины, многие села остаются в оккупации.