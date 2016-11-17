Киевщина может стать основным экспортером отечественной сельскохозяйственной продукции - В.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На фоне глобального мирового продовольственного кризиса, Киевщина способна не только обеспечить собственные потребности сельскохозяйственной продукцией, но и стать основным ее экспортером. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.
По его словам, в регионе есть все условия для развития сферы продовольствия, однако пока для этого привлечено недостаточно инвестиций.
"Целый ряд факторов способствует привлечению иностранного и отечественного капитала для осуществления инвестиций: низкая стоимость труда, размер рынка, возможность выхода на Восток и Азию, близость к ЕС, природные ресурсы и высокий интеллектуальный и образовательный потенциал населения", - отметил он.
По мнению В.Соболева, модернизация предприятий позволила бы Киевской области выйти на существенно новый уровень международной торговли.
"Износ технологического оборудования некоторых сельскохозяйственных предприятий иногда достигает 70%. Несмотря на то, что технологическая структура капитальных инвестиций в Киевской области демонстрирует положительную динамику увеличения удельного веса расходов на приобретение машин и оборудования, рост доли расходов на новое строительство и снижение доли расходов на приобретение новых технологий указывает на низкую эффективность их использования. Таким образом, дефицит инвестиций не дает возможности области раскрыть весь свой потенциал ", - подчеркнул он.
Поэтому, по убеждению В.Соболев, сегодня в области должны быть созданы все условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в модернизацию производства и развитие отечественных отраслей экономики.
Напомним, в январе-сентябре 2016 года на внешние рынки было экспортировано аграрной продукции на общую сумму 10,4 млрд. долл. США, составляет 40,2% от всего украинского экспорта.