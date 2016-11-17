Київщина може стати основним експортером вітчизняної сільськогосподарської продукції - В.Соболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На фоні глобальної світової продовольчої кризи, Київщина здатна не лише забезпечити власні потреби сільськогосподарською продукцією, а й стати основним її експортером. Про це повідомив депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв, передає УНН.
За його словами, в регіоні є всі умови для розвитку сфери продовольства, проте наразі для цього залучено недостатньо інвестицій.
“Ціла низка чинників сприяє залученню іноземного та вітчизняного капіталу для здійснення інвестицій: низька вартість праці, розмір ринку, можливість виходу на Схід та Азію, близькість до ЄС, природні ресурси та високий інтелектуальний та освітній потенціал населення”, - зазначив він.
На думку В.Соболєва, модернізація підприємств дозволила б Київщині вийти на істотно новий рівень міжнародної торгівлі.
“Зношеність технологічного устаткування деяких сільськогосподарських підприємств подекуди досягає 70%. Попри те, що технологічна структура капітальних інвестицій у Київській області демонструє позитивну динаміку збільшення питомої ваги витрат на придбання машин і обладнання, зростання частки витрат на нове будівництво та зниження частки витрат на придбання нових технологій вказує на низьку ефективність їх використання. Таким чином, дефіцит інвестицій не дає можливості області розкрити весь свій потенціал”, - наголосив він.
Тож, на переконання В.Соболєва, сьогодні в області мають бути створені всі умови для інвесторів, які готові вкладати кошти у модернізацію виробництва та розвиток вітчизняних галузей економіки.
Нагадаємо, протягом січня-вересня 2016 року на зовнішні ринки було експортовано аграрної продукції на загальну суму 10,4 млрд дол. США, що становить 40,2% від всього українського експорту.