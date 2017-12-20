Киевсовет утвердил концепцию Устава территориальной общины Киева

За соответствующее решение проголосовали 75 депутатов Киевсовета.

"Я хочу подчеркнуть, что это еще не устав, это лишь концепция. На основании тех базовых принципов, которые заложены в концепции, будет разрабатываться сам Устав. Над документом работали ученые-юристы. Эта концепция откроет новую дискуссию - какому управлению быть в Киеве, быть ли нам такими, как Прага и Лондон, быть ли со своей киевской аутентичностью. На эти вопросы даст ответ новый Устав", - отметил заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Напомним, Бессарабскую площадь в Киеве хотят сделать пешеходной.