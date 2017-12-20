Київрада затвердила концепцію Статуту територіальної громади Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні затвердили концепцію Статуту територіальної громади Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
За відповідне рішення проголосували 75 депутатів Київради.
"Я хочу наголосити, що це ще не статут, це лише концепція. На підставі тих базових засад, які закладені в концепції, буде розроблятися сам Статут. Над документом працювали науковці-правники. Ця концепція відкриє нову дискусію - якому управлінню бути в Києві, чи бути нам такими, як Прага і Лондон, чи бути зі своєю київською автентичністю. На ці питання дасть відповідь новий Статут", - зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
Нагадаємо, Бессарабську площу у Києві хочуть зробити пішохідною.