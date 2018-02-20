"Киевоблэнерго" весной перейдет на новые тарифы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обновила тарифы на распределение и поставку электроэнергии для “Киевоблэнерго”. Соответствующее постановление НКРЭКУ “Об установлении тарифов на распределение электроэнергии и тарифов на поставку электрической энергии ЧАО “Киевоблэнерго” регулятор одобрил на сегодняшнем заседании, передает УНН.
Документом предлагается установить тарифы для “Киевоблэнерго”, которые будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электрической энергии и перехода к прогнозируемым (фактическим) технологическим затратам.
С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:
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- на 1 классе — 18,27 грн/МВтгод,
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- на 2 классе — 145,60 грн/МВтгод;
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тарифы на поставку электроэнергии составят:
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- для потребителей 1 группы — 6,55 грн/МВтгод,
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- для потребителей 2 группы — 32,74 грн/МВтгод.
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С 1 апреля 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:
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- на 1 классе — 19,30 грн/МВтгод,
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- на 2 классе — 152,35 грн/МВтгод;
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тарифы на поставку электроэнергии составят:
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- для потребителей 1 группы — 6,68 грн/МВтгод,
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- для потребителей 2 группы — 33,41 грн/МВтгод.
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При этом в НКРЭКУ обратили внимание на то, что изменение методологического подхода не приведет с 1 апреля 2018 года к изменению розничных тарифов “Киевоблэнерго” на электроэнергию.
Документ вступит в силу с 1 марта 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании — газете “Урядовый курьер”.
Напомним, в 2017 году уровень расчетов населения за электроэнергию повысился почти на 4%.