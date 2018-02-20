"Київобленерго" навесні перейде на нові тарифи

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оновила тарифи на розподіл та постачання електроенергії для “Київобленерго”. Відповідну постанову НКРЕКП “Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ “Київобленерго” регулятор схвалив на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.