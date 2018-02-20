"Київобленерго" навесні перейде на нові тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оновила тарифи на розподіл та постачання електроенергії для “Київобленерго”. Відповідну постанову НКРЕКП “Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ “Київобленерго” регулятор схвалив на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.
Документом пропонується встановити тарифи для “Київобленерго”, які будуть враховувати зміну нормативної бази в частині відходу від економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії та переходу до прогнозованих (фактичних) технологічних витрат.
Із 1 по 31 березня 2018 року тарифи на розподіл електричної енергії становитимуть:
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- на 1 класі — 18,27 грн/МВтгод,
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- на 2 класі — 145,60 грн/МВтгод;
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тарифи на постачання електроенергії становитимуть:
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- для споживачів 1 групи — 6,55 грн/МВтгод,
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- для споживачів 2 групи — 32,74 грн/МВтгод.
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З 1 квітня 2018 року тарифи на розподіл електричної енергії становитимуть:
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- на 1 класі — 19,30 грн/МВтгод,
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- на 2 класі — 152,35 грн/МВтгод;
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тарифи на постачання електроенергії становитимуть:
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- для споживачів 1 групи — 6,68 грн/МВтгод,
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- для споживачів 2 групи — 33,41 грн/МВтгод.
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При цьому у НКРЕКП звернули увагу на те, що зміна методологічного підходу не призведе з 1 квітня 2018 року до зміни роздрібних тарифів “Київобленерго” на електроенергію.
Документ набере чинності з 1 березня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”.
Нагадаємо, у 2017 році рівень розрахунків населення за електроенергію підвищився майже на 4%.