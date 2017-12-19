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“Киевгорстрой” ввел программу поддержки молодых мам предприятия

“Киевгорстрой” ввел программу поддержки молодых мам предприятия

Киев  •  УНН

 • 7561 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В “Киевгорстрое” вручили сертификаты на 10 тыс гривен сотрудницам предприятия, которые на протяжении последних лет родили детей. По инициативе президента компании Игоря Кушнира, такую финансовую помощь молодые матери отныне будут получать ежегодно, сообщает УНН.

В течение последних нескольких лет в строительной компании произошел настоящий бэби-бум, только за последний год в декретный отпуск ушли 16 молодых мам, а на празднике, устроенном по случаю Дня Святого Николая, зал превратилась в настоящий детский сад.

“В этот праздничный день — день Святого Николая, хочу прежде всего поздравить всех! Проснувшись сегодня, я и сам первым делом проверил под подушкой. Надеюсь, вы сделали то же самое, и ваши дети также остались довольны! В нашей семье „Киевгорстрой“ не только строят, но и создают семьи. Самое главное в жизни — это наши дети. Благодарю вас за то, что в такое сложное время вы осуществляете такие ответственные шаги, как рождение детей. Растить детей — это самая сложная работа в жизни”, — отметил Игорь Кушнир в приветственной речи.

На праздник к строителям пришли почетные гости, среди которых Глава комитета ВР по вопросам занятости, социальной политики и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович и глава Службы по делам детей и семьи исполнительного органа КГГА Валерий Танцюра.

Приветствуя всех собравшихся, Людмила Денисова, отметила, что как мама и бабушка она приветствует такую инициативу бизнеса, ведь понимает, как трудно в сегодняшних экономических условиях растить детей, и что именно финансовый фактор часто препятствует решению иметь большую семью. В то же время она сообщила, что на рассмотрении депутатов Верховной Рады несколько законопроектов по поддержке молодых матерей. По мнению народных избранников в первую очередь следует пересмотреть суммы и правила начисления социальных выплат на детей.

“Как народный депутат и председатель комитета по вопросам социальной политики знаю, что есть законы, которые помогают нашим мамочкам строить свои отношения с работодателями. Но то, на каком предприятии ты работаешь, чрезвычайно важно. Если предприятие имеет чувство социальной ответственности перед теми работниками, которые в том числе, создают будущее государства, рожая детей. Я уверена и знаю, „Киевгорстрой“ имеет стабильную социальную ответственность. С такими традициями, как здесь, нас скоро будет не 52 миллиона, а все 62. Благодарю вас за то, что несмотря ни на что, вы рожаете детей”, — подчеркнула Людмила Денисова.

Лозунг “Нас должно быть 52 миллиона” с каждым годом становится все более актуальным, ведь на сегодняшний день Украина на 172 месте по уровню рождаемости в мире, а это — кaтастрофично низкий показатель. Нуждаются в поддержке и помощи и многодетные семьи, 76% из которых на данный момент находятся за чертой прожиточного минимума.

Служба по делам семьи и детей исполнительного органа КГГА имеет амбициозные планы в отношении детей-сирот. К 2025 году создать условия, при которых каждый ребенок сможет воспитываться в семье. Накануне новогодних праздников Киевская городская власть за счет государственных субвенций приобрела в “Киевгорстрое” несколько квартир для детских домов семейного типа.

“Грядущие праздники — лучшие для малышей. Сладости, подарки. Но некоторые дети не имеют родителей и они должны где-то жить. И мы вместе позаботились о них — общими силами приобрели жилье для двух домов семейного типа и около 20 детей теперь имеют любящую семью и крышу над головой”, — отчитывался глава Службы по делам детей и семьи КГГА Валерий Танцюра.
Увеличение социальных выплат поможет справиться с демографическим кризисом в стране, считают в Министерстве социальной политики Украины. Заместитель министра Наталья Федорович призвала социально ответственные предприятия ввести свой механизм поддержки молодых матерей.

“Уже говорили о социальной ответственности бизнеса, о поддержке ветеранов, людей с инвалидностью. Сегодня мы имеем четкий пример того, как это делает отечественный бизнес. Я убеждена, что эта добрая традиция „Киевгорстроя“, мощной строительной компании, будет продолжаться и в дальнейшем”, — отметила Наталья Федорович.

В “Киевгорстрое” также выразили надежду, что украинские работодатели поддержат эту инициативу, и раз в год найдут возможность помогать женщинам в декретном отпуске. А пока молодые мамы радовались неожиданной финансовой помощи, дети с радостью фотографировалась под елкой с эльфами, Лунтиком и Святым Николаем в дружной семье “Киевгорстроя”.

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