“Киевгорстрой” ввел программу поддержки молодых мам предприятия

В течение последних нескольких лет в строительной компании произошел настоящий бэби-бум, только за последний год в декретный отпуск ушли 16 молодых мам, а на празднике, устроенном по случаю Дня Святого Николая, зал превратилась в настоящий детский сад.

“В этот праздничный день — день Святого Николая, хочу прежде всего поздравить всех! Проснувшись сегодня, я и сам первым делом проверил под подушкой. Надеюсь, вы сделали то же самое, и ваши дети также остались довольны! В нашей семье „Киевгорстрой“ не только строят, но и создают семьи. Самое главное в жизни — это наши дети. Благодарю вас за то, что в такое сложное время вы осуществляете такие ответственные шаги, как рождение детей. Растить детей — это самая сложная работа в жизни”, — отметил Игорь Кушнир в приветственной речи.

На праздник к строителям пришли почетные гости, среди которых Глава комитета ВР по вопросам занятости, социальной политики и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович и глава Службы по делам детей и семьи исполнительного органа КГГА Валерий Танцюра.

Приветствуя всех собравшихся, Людмила Денисова, отметила, что как мама и бабушка она приветствует такую инициативу бизнеса, ведь понимает, как трудно в сегодняшних экономических условиях растить детей, и что именно финансовый фактор часто препятствует решению иметь большую семью. В то же время она сообщила, что на рассмотрении депутатов Верховной Рады несколько законопроектов по поддержке молодых матерей. По мнению народных избранников в первую очередь следует пересмотреть суммы и правила начисления социальных выплат на детей.

“Как народный депутат и председатель комитета по вопросам социальной политики знаю, что есть законы, которые помогают нашим мамочкам строить свои отношения с работодателями. Но то, на каком предприятии ты работаешь, чрезвычайно важно. Если предприятие имеет чувство социальной ответственности перед теми работниками, которые в том числе, создают будущее государства, рожая детей. Я уверена и знаю, „Киевгорстрой“ имеет стабильную социальную ответственность. С такими традициями, как здесь, нас скоро будет не 52 миллиона, а все 62. Благодарю вас за то, что несмотря ни на что, вы рожаете детей”, — подчеркнула Людмила Денисова.

Лозунг “Нас должно быть 52 миллиона” с каждым годом становится все более актуальным, ведь на сегодняшний день Украина на 172 месте по уровню рождаемости в мире, а это — кaтастрофично низкий показатель. Нуждаются в поддержке и помощи и многодетные семьи, 76% из которых на данный момент находятся за чертой прожиточного минимума.

Служба по делам семьи и детей исполнительного органа КГГА имеет амбициозные планы в отношении детей-сирот. К 2025 году создать условия, при которых каждый ребенок сможет воспитываться в семье. Накануне новогодних праздников Киевская городская власть за счет государственных субвенций приобрела в “Киевгорстрое” несколько квартир для детских домов семейного типа.

“Грядущие праздники — лучшие для малышей. Сладости, подарки. Но некоторые дети не имеют родителей и они должны где-то жить. И мы вместе позаботились о них — общими силами приобрели жилье для двух домов семейного типа и около 20 детей теперь имеют любящую семью и крышу над головой”, — отчитывался глава Службы по делам детей и семьи КГГА Валерий Танцюра.

Увеличение социальных выплат поможет справиться с демографическим кризисом в стране, считают в Министерстве социальной политики Украины. Заместитель министра Наталья Федорович призвала социально ответственные предприятия ввести свой механизм поддержки молодых матерей.

“Уже говорили о социальной ответственности бизнеса, о поддержке ветеранов, людей с инвалидностью. Сегодня мы имеем четкий пример того, как это делает отечественный бизнес. Я убеждена, что эта добрая традиция „Киевгорстроя“, мощной строительной компании, будет продолжаться и в дальнейшем”, — отметила Наталья Федорович.

В “Киевгорстрое” также выразили надежду, что украинские работодатели поддержат эту инициативу, и раз в год найдут возможность помогать женщинам в декретном отпуске. А пока молодые мамы радовались неожиданной финансовой помощи, дети с радостью фотографировалась под елкой с эльфами, Лунтиком и Святым Николаем в дружной семье “Киевгорстроя”.