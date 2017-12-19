“Київміськбуд” запровадив програму підтримки молодих мам підприємства

Протягом останніх кількох років у будівельній компанії стався справжній бейбі-бум, лише за останній рік у декретну відпустку пішли 16 молодих мам, а на святі, влаштованому з нагоди Дня Святого Миколая, зала перетворилась на справжній дитячий садок.

“У цей святковий день — день Святого Миколая, хочу перш за все привітати усіх! Прокинувшись сьогодні, я і сам першим ділом перевірив під подушкою. Сподіваюсь, ви зробили те ж саме, і ваші діти також лишились задоволені! У нашій родині „Київміськбуд“ не лише будують, а й створюють сім’ї. Найголовніше в житті — це наші діти. Дякую вам за те, що у такий складний час ви здійснюєте такі відповідальні кроки, як народження дітей. Ростити дітей — це найскладніша робота у житті!”, — зазначив Ігор Кушнір у вітальній промові.

На свято до будівельників завітали почесні гості, серед яких Голова комітету ВР з питань зайнятості, соціальної політики та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович та голова служби у справах дітей і сім’ї виконавчого органу КМДА Валерій Танцюра.

Вітаючи всіх присутніх, Людмила Денісова, зазначила, що як мама і бабуся вона щиро вітає таку ініціативу бізнесу, адже розуміє, як важко в сьогоднішніх економічних умовах ростити дітей, і саме фінансовий фактор часто стає на заваді рішенню мати велику родину. В той же час вона повідомила, що на розгляді депутатів Верховної Ради кілька законопроектів щодо підтримки молодих матерів. На думку народних обранців в першу чергу варто переглянути суми і правила нарахування соціальних виплат на дітей.

“Як народний депутат та Голова комітету з питань соціальної політики знаю, що є закони, які допомагають нашим мамочкам будувати свої стосунки із працедавцями. Але те, на якому підприємстві ти працюєш, є надзвичайно важливо. Якщо це підприємство має відчуття соціальної відповідальності перед тими працівниками, які в тому числі, створюють майбутнє держави, народжуючи дітей. Я впевнена і знаю, „Київміськбуд“ має стабільну соціальну відповідальність. З такими традиціями, як тут, нас скоро буде не 52 мільйони, а усі 62. Дякую вам за те, що не дивлячись ні на що, ви народжуєте діток”, — підкреслила Людмила Денисова.

Гасло “Нас має бути 52 мільйони” з кожним роком стає все актуальнішим, адже на сьогоднішній день Україна на 172 місці за рівнем народжуваності в світі, а це — кaтастрофічно низький показник. Потребують підтримки і допомоги й багатодітні сім’ї, 76% з яких на даний момент знаходяться за межею прожиткового мінімуму.

Служба у справах сім’ї і дітей виконавчого органу КМДА має амбітні плани щодо дітей-сиріт. До 2025 року створити умови, за якими кожна дитина матиме змогу виховуватися в родині. Напередодні новорічних свят Київська міська влада за рахунок державних субвенцій придбала у “Київміськбуді” кілька квартир для дитячих будинків сімейного типу.

“Прийдешні свята — найкращі для малечі. Солодощі, подарунки. Але деякі діти не мають батьків і вони повинні десь жити. І ми разом подбали про них — спільними силами придбали житло для двох будинків сімейного типу і близько 20 дітей тепер мають люблячу родину і дах над головою”, — звітував голова Служби у справах дітей і сім’ї КМДА Валерій Танцюра.

Збільшення соціальних виплат допоможе впоратися з демографічною кризою в країні, вважають в Міністерстві соціальної політики України. Заступник міністра Наталія Федорович закликала соціально відповідальні підприємства запровадили свій механізм підтримки молодих матерів.

“Вже говорили про соціальну відповідальність бізнесу, про підтримку ветеранів, людей з інвалідністю. Сьогодні ми маємо чіткий приклад того, як це робить вітчизняний бізнес. Я переконана, що ця добра традиція „Київміськбуду“, потужної будівельної компанії, буде тривати й надалі”, — зазначила Наталія Федорович.

У “Київміськбуді” також висловили сподівання, що українські роботодавці підтримають цю ініціативу і принаймні раз на рік знайдуть можливість допомагати жінкам у декретній відпустці. А поки молоді мами раділи неочікуваній фінансовій допомозі, малеча з радістю фотографувалась під ялинкою з Ельфом, Лунтіком і Святим Миколаєм у дружній сім’ї “Київміськбуду”.