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“Київміськбуд” запровадив програму підтримки молодих мам підприємства

“Київміськбуд” запровадив програму підтримки молодих мам підприємства

Київ • УНН

 • 7562 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У “Київміськбуді” вручили сертифікати на 10 тисяч гривень працівницям підприємства, які протягом останніх років народили дітей. За ініціативи президента компанії Ігоря Кушніра, таку фінансову допомогу молоді матері відтепер будуть отримувати щорічно, повідомляє УНН.

Протягом останніх кількох років у будівельній компанії стався справжній бейбі-бум, лише за останній рік у декретну відпустку пішли 16 молодих мам, а на святі, влаштованому з нагоди Дня Святого Миколая, зала перетворилась на справжній дитячий садок.

“У цей святковий день — день Святого Миколая, хочу перш за все привітати усіх! Прокинувшись сьогодні, я і сам першим ділом перевірив під подушкою. Сподіваюсь, ви зробили те ж саме, і ваші діти також лишились задоволені! У нашій родині „Київміськбуд“ не лише будують, а й створюють сім’ї. Найголовніше в житті — це наші діти. Дякую вам за те, що у такий складний час ви здійснюєте такі відповідальні кроки, як народження дітей. Ростити дітей — це найскладніша робота у житті!”, — зазначив Ігор Кушнір у вітальній промові.

На свято до будівельників завітали почесні гості, серед яких Голова комітету ВР з питань зайнятості, соціальної політики та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович та голова служби у справах дітей і сім’ї виконавчого органу КМДА Валерій Танцюра.

Вітаючи всіх присутніх, Людмила Денісова, зазначила, що як мама і бабуся вона щиро вітає таку ініціативу бізнесу, адже розуміє, як важко в сьогоднішніх економічних умовах ростити дітей, і саме фінансовий фактор часто стає на заваді рішенню мати велику родину. В той же час вона повідомила, що на розгляді депутатів Верховної Ради кілька законопроектів щодо підтримки молодих матерів. На думку народних обранців в першу чергу варто переглянути суми і правила нарахування соціальних виплат на дітей.

“Як народний депутат та Голова комітету з питань соціальної політики знаю, що є закони, які допомагають нашим мамочкам будувати свої стосунки із працедавцями. Але те, на якому підприємстві ти працюєш, є надзвичайно важливо. Якщо це підприємство має відчуття соціальної відповідальності перед тими працівниками, які в тому числі, створюють майбутнє держави, народжуючи дітей. Я впевнена і знаю, „Київміськбуд“ має стабільну соціальну відповідальність. З такими традиціями, як тут, нас скоро буде не 52 мільйони, а усі 62. Дякую вам за те, що не дивлячись ні на що, ви народжуєте діток”, — підкреслила Людмила Денисова.

Гасло “Нас має бути 52 мільйони” з кожним роком стає все актуальнішим, адже на сьогоднішній день Україна на 172 місці за рівнем народжуваності в світі, а це — кaтастрофічно низький показник. Потребують підтримки і допомоги й багатодітні сім’ї, 76% з яких на даний момент знаходяться за межею прожиткового мінімуму.

Служба у справах сім’ї і дітей виконавчого органу КМДА має амбітні плани щодо дітей-сиріт. До 2025 року створити умови, за якими кожна дитина матиме змогу виховуватися в родині. Напередодні новорічних свят Київська міська влада за рахунок державних субвенцій придбала у “Київміськбуді” кілька квартир для дитячих будинків сімейного типу.

“Прийдешні свята — найкращі для малечі. Солодощі, подарунки. Але деякі діти не мають батьків і вони повинні десь жити. І ми разом подбали про них — спільними силами придбали житло для двох будинків сімейного типу і близько 20 дітей тепер мають люблячу родину і дах над головою”, — звітував голова Служби у справах дітей і сім’ї КМДА Валерій Танцюра.
Збільшення соціальних виплат допоможе впоратися з демографічною кризою в країні, вважають в Міністерстві соціальної політики України. Заступник міністра Наталія Федорович закликала соціально відповідальні підприємства запровадили свій механізм підтримки молодих матерів.

“Вже говорили про соціальну відповідальність бізнесу, про підтримку ветеранів, людей з інвалідністю. Сьогодні ми маємо чіткий приклад того, як це робить вітчизняний бізнес. Я переконана, що ця добра традиція „Київміськбуду“, потужної будівельної компанії, буде тривати й надалі”, — зазначила Наталія Федорович.

У “Київміськбуді” також висловили сподівання, що українські роботодавці підтримають цю ініціативу і принаймні раз на рік знайдуть можливість допомагати жінкам у декретній відпустці. А поки молоді мами раділи неочікуваній фінансовій допомозі, малеча з радістю фотографувалась під ялинкою з Ельфом, Лунтіком і Святим Миколаєм у дружній сім’ї “Київміськбуду”.

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