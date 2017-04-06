"Киевгорстрой" предлагает рассрочку с 10% первым взносом на ЖК "Rybalsky"

“Купить собственное жилье в новейшем жилом комплексе „Rybalsky“ можно еще выгоднее! „Киевгорстрой“ предлагает особые условия рассрочки на данный объект — первый взнос составляет всего 10%, срок — до 36 месяцев”, — говорится в сообщении компании.

Жилой комплекс “Rybalsky” будет расположен на Рыбальском острове в Оболонском и Подольском районах столицы.

В холдинге отметили, что основными преимуществами комплекса станут:

— вместительные подземные паркинги, предназначенные для жителей домов;

— локализация источников внешнего шума благодаря использованию специальных поглощающих экранов;

— система супер-кварталов, которая обеспечивает высокую вариативность маршрутов для передвижения;

— для гостевой парковки предусмотрены специально выделенные “карманы”, отделенные от полос автомобильного движения.

Территория позволяет создать максимально комфортную жилую среду для проживания: дома небольшой этажности, просторная прогулочная и парковая зоны.

Комфортное расположение комплекса позволяет доехать на автомобиле до центра города Киева за 10 минут. Удобное транспортное сообщение с Подолом и Оболонью: до станций метро “Почтовая площадь” можно доехать за 5 минут и до метро “Контрактовая площадь” — за 5 минут. Автобусами № 53, № 88, № 114, № 114А можно добраться до Оболони и Подола. На территории будут находиться 2 школы и 2 детских сада. Также в непосредственной близости расположены магазины, фитнес-центры, аптеки, медицинские учреждения, кафе, рестораны, центры отдыха и развлечений.