“Київміськбуд” пропонує розстрочку із 10% першим внеском на ЖК “Rybalsky”

“Купити омріяне власне житло у новітньому житловому комплексі „Rybalsky“ стало ще вигідніше. „Київміськбуд“ пропонує особливі умови розстрочки на даний об’єкт — перший внесок становить лише 10%, термін — до 36 місяців”, — йдеться у повідомлення компанії.

Житловий комплекс “Rybalsky” буде розташований на Рибальському острові в Оболонському та Подільському районах столиці.

У холдингу наголосили, що основними перевагами комплексу стануть:

— місткі підземні паркінги, призначені для жителів будинків;

— локалізація джерел зовнішнього шуму завдяки використанню спеціальних поглинаючих екранів;

— система супер-кварталів, яка забезпечує високу варіативність маршрутів для пересування;

— для гостьової парковки передбачені спеціально виділені “кишені”, відокремлені від смуг автомобільного руху.

Територія дозволяє створити максимально комфортне житлове середовище для проживання: будинки невеликої поверховості, простора прогулянкова і паркова зони.

Комфортне розташування комплексу дозволяє доїхати на автомобілі до центру міста Києва за 10 хвилин. Зручне транспортне сполучення з Подолом і Оболонню: до станцій метрополітену “Поштова площа” можна доїхати за 5 хвилин та до метро “Контрактова площа”- за 5 хвилин. Автобусами № 53, № 88, № 114, № 114А можна дістатися до Оболоні і Подолу. На території будуть знаходитися 2 школи і 2 дитячих садка. Також у безпосередній близькості розташовані магазини, фітнес-центри, аптеки, медичні заклади, кафе, ресторани, центри відпочинку і розваг.