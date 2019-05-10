"Киевгорстрой" показал процесс возведения ЖК "Медовый"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60198 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88099 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100717 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102704 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126050 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112424 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138308 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130251 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
"Киевгорстрой" показал процесс возведения ЖК "Медовый"

"Киевгорстрой" показал процесс возведения ЖК "Медовый"

Киев  •  УНН

 • 9316 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Соломенском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый", сообщили УНН в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".

Комплекс расположен по ул. Петра Радченко, 27-29.

В доме №1 завершены монолитно-каркасные работы и работы по устройству цементной кладки. Начали выполнять стяжку. Проводят сантехнические работы, выполняют разводку трубопроводов отопления, холодной и горячей воды. Выполняются электромонтажные работы. Выполнена кровля. Установлен 1 лифт. Приступили к фасадным работам, проводят утепление фасада.

В доме №2 выполняют монолитно-каркасные работы на уровне 21-22-го этажей, обустраивают кирпичную кладку. Устанавливают окна. Выполняют сантехнические и электромонтажные работы.

В доме №3 на 90% установлены окна. Выполнена кровля. Проводят сантехнические работы и стяжку. Начали отделку мест общего пользования.

В компании "Киевгорстрой" напомнили, что квартиры в комплексе имеют широкий выбор планировок от 30 кв. м до 153 кв. м, доступные для приобретения, как за полную стоимость со скидкой до 10%, так и в рассрочку до ввода домов или с помощью ипотечного кредита.

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