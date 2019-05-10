"Киевгорстрой" показал процесс возведения ЖК "Медовый"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Соломенском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый", сообщили УНН в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
Комплекс расположен по ул. Петра Радченко, 27-29.
В доме №1 завершены монолитно-каркасные работы и работы по устройству цементной кладки. Начали выполнять стяжку. Проводят сантехнические работы, выполняют разводку трубопроводов отопления, холодной и горячей воды. Выполняются электромонтажные работы. Выполнена кровля. Установлен 1 лифт. Приступили к фасадным работам, проводят утепление фасада.
В доме №2 выполняют монолитно-каркасные работы на уровне 21-22-го этажей, обустраивают кирпичную кладку. Устанавливают окна. Выполняют сантехнические и электромонтажные работы.
В доме №3 на 90% установлены окна. Выполнена кровля. Проводят сантехнические работы и стяжку. Начали отделку мест общего пользования.
В компании "Киевгорстрой" напомнили, что квартиры в комплексе имеют широкий выбор планировок от 30 кв. м до 153 кв. м, доступные для приобретения, как за полную стоимость со скидкой до 10%, так и в рассрочку до ввода домов или с помощью ипотечного кредита.