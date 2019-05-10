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"Київміськбуд" показав процес зведення ЖК "Медовий"

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Солом’янському районі Києва продовжуються роботи зі зведення нового житлового комплексу "Медовий", повідомили УНН у прес-службі ХК "Київміськбуд".

Комплекс розташований по вул. Петра Радченка, 27-29.

У будинку №1 завершені монолітно-каркасні роботи та роботи з влаштування цементної кладки. Почали виконувати стяжку. Проводять сантехнічні роботи, виконують розводку трубопроводів опалення, холодної та гарячої води. Виконуються електромонтажні роботи. Виконана покрівля. Влаштовано 1 ліфт. Приступили до фасадних робіт, проводять утеплення фасаду.

У будинку №2 виконують монолітно-каркасні роботи на рівні 21-22-го поверхів, облаштовують цегляну кладку. Встановлюють вікна. Виконують сантехнічні та електромонтажні роботи.

У будинку №3 на 90% встановлено вікна. Виконана покрівля. Проводять сантехнічні роботи й стяжку. Почали оздоблення місць загального користування.

У компанії "Київміськбуд" нагадали, що квартири у комплексі мають широкий вибір планувань від 30 кв. м до 153 кв. м, доступні для придбання, як за повну вартість зі знижкою до 10%, так і у розстрочку до введення будинків або за допомогою іпотечного кредиту.

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