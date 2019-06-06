"Киевгорстрой" показал ход строительства ЖК "Радужный"

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 19245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 40336 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111607 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108013 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129807 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130025 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153333 просмотра

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"Киевгорстрой" показал ход строительства ЖК "Радужный"

"Киевгорстрой" показал ход строительства ЖК "Радужный"

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Днепровском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Радужный". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Холдинговой компании "Киевгорстрой".

Комплекс возводится по ул. Кибальчича, 2.

На сегодня в жилом доме № 1 обустраивают монолит подвала. В жилом доме № 2 продолжают обустройство свайного поля с буроинъекционных свай (выполнено 55 свай).

Как сообщили в "Киевгорстрое", жилой комплекс будет состоять из трех 26-этажных домов, возводимых по монолитно-каркасной технологии с использованием современных и качественных материалов. Квартиры в комплексе запроектированы различных планировок, от студий площадью 30 кв. м до 6-комнатных квартир 137 кв. м. На первых этажах жилого комплекса будут расположены коммерческие помещения, в которых будут магазины, аптеки, офисы, кафе и детские развивающие секции. Также для маленьких жителей в ЖК запроектированы современные детские и спортивные площадки и собственный детский сад.

Развитая окружающая инфраструктура обеспечивает абсолютно все необходимое для комфортной жизни жителей новостроек - рядом многочисленные торговые центры и спортклубы, кинотеатры и рестораны, медицинские и учебные заведения.

Будет иметь комплекс и свою изюминку - местоположение - одно из крупнейших и самых чистых киевских озер Радужное, площадью 5 гектаров. Здесь есть облагороженные пляжные зоны, прокат лодок и современные детские площадки, места для отдыха взрослых.

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