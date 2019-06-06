"Киевгорстрой" показал ход строительства ЖК "Радужный"

Комплекс возводится по ул. Кибальчича, 2.

На сегодня в жилом доме № 1 обустраивают монолит подвала. В жилом доме № 2 продолжают обустройство свайного поля с буроинъекционных свай (выполнено 55 свай).

Как сообщили в "Киевгорстрое", жилой комплекс будет состоять из трех 26-этажных домов, возводимых по монолитно-каркасной технологии с использованием современных и качественных материалов. Квартиры в комплексе запроектированы различных планировок, от студий площадью 30 кв. м до 6-комнатных квартир 137 кв. м. На первых этажах жилого комплекса будут расположены коммерческие помещения, в которых будут магазины, аптеки, офисы, кафе и детские развивающие секции. Также для маленьких жителей в ЖК запроектированы современные детские и спортивные площадки и собственный детский сад.

Развитая окружающая инфраструктура обеспечивает абсолютно все необходимое для комфортной жизни жителей новостроек - рядом многочисленные торговые центры и спортклубы, кинотеатры и рестораны, медицинские и учебные заведения.

Будет иметь комплекс и свою изюминку - местоположение - одно из крупнейших и самых чистых киевских озер Радужное, площадью 5 гектаров. Здесь есть облагороженные пляжные зоны, прокат лодок и современные детские площадки, места для отдыха взрослых.