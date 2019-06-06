“Київміськбуд” показав хід будівництва ЖК “Райдужний”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Дніпровському районі Києва продовжуються роботи зі зведення нового житлового комплексу “Райдужний”. Про це УНН повідомили у прес-службі Холдингової компанії “Київміськбуд”.
Комплекс зводиться по вул. Кибальчича, 2.
На сьогодні у житловому будинку № 1 облаштовують моноліт підвалу. У житловому будинку № 2 продовжують облаштування пальового поля з буроін’єкційних паль (виконано 55 паль).
Як повідомили у “Київміськбуді”, житловий комплекс буде складатися з трьох 26-поверхових будинків, що зводяться за монолітно-каркасною технологією з використанням сучасних та якісних матеріалів. Квартири у комплексі запроектовані різноманітних планувань, від студій площею 30 кв. м до 6-кімнатних квартир 137 кв. м. На перших поверхах житлового комплексу розміщуватимуться комерційні приміщення, у яких будуть магазини, аптеки, офіси, кав’ярні та дитячі розвиваючі секції. Також для маленьких мешканців у ЖК запроектовано сучасні дитячі та спортивні майданчики і власний дитячий садок.
Розвинена довколишня інфраструктура забезпечує абсолютно все необхідне для комфортного життя мешканців новобудов — поруч численні торговельні центри та спортклуби, кінотеатри і ресторани, медичні та навчальні заклади.
Матиме комплекс і свою родзинку — місце розташування — одне з найбільших і найчистіших київських озер Райдужне, площею 5 гектарів. Тут є облагороджені пляжні зони, прокат човнів і сучасні дитячі майданчики, місця для відпочинку дорослих.