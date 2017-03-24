"Киевхлеб" нашел способ выигрывать тендеры в системе Prozorro

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49912 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107266 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181824 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132611 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126323 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118463 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107609 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103935 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Киевхлеб" нашел способ выигрывать тендеры в системе Prozorro

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Управление образования и инновационного развития Печерской РГА в Киеве разыграло тендер на закупку хлебопродуктов между ПАО "Киевхлеб", ООО "Киевхлеб" и дочерним предприятием "Киевхлеба" - "Белоцерковский хлебокомбинат", сообщает УНН.

Раскрытие протокола состоялось 21 марта текущего года. Победителем ожидаемо оказалось ПАО "Киевхлеб".

Заметим, что дочернее предприятие ПАО "Киевхлеба" - "Белоцерковский хлебокомбинат" представляет на тендерах физическое лицо-предприниматель Хохотва Иван Иванович.

Это не единственный случай, когда Хохотва Иван Иванович и ПАО "Киевхлеб" разыгрывают между собой тендеры на поставку хлебопродуктов. Например, тендер Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выиграло ПАО "Киевхлеб", поскольку Иван Хохотва (в лице дочернего предприятия ПАО "Киевхлеба") предложил цену на 99 копеек дороже.

Напомним, в Святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов.

Кроме того, руководство Киевской областной психоневрологической больницы № 2 направило в ПАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба".

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