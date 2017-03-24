"Киевхлеб" нашел способ выигрывать тендеры в системе Prozorro

Раскрытие протокола состоялось 21 марта текущего года. Победителем ожидаемо оказалось ПАО "Киевхлеб".

Заметим, что дочернее предприятие ПАО "Киевхлеба" - "Белоцерковский хлебокомбинат" представляет на тендерах физическое лицо-предприниматель Хохотва Иван Иванович.

Это не единственный случай, когда Хохотва Иван Иванович и ПАО "Киевхлеб" разыгрывают между собой тендеры на поставку хлебопродуктов. Например, тендер Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выиграло ПАО "Киевхлеб", поскольку Иван Хохотва (в лице дочернего предприятия ПАО "Киевхлеба") предложил цену на 99 копеек дороже.

Напомним, в Святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов.

Кроме того, руководство Киевской областной психоневрологической больницы № 2 направило в ПАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба".