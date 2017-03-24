"Київхліб" знайшов спосіб вигравати тендери в системі Prozorro

Розкриття протоколу відбулося 21 березня поточного року. Переможцем очікувано виявився ПАТ “Київхліб”.

Зауважимо, що дочірнє підприємство ПАТ “Київхлібу” – “Білоцерківський хлібокомбінат” представляє на тендерах фізична-особа підприємець Хохотва Іван Іванович.

Це не єдиний випадок, коли Хохотва Іван Іванович та ПАТ “Київхліб” розігрують між собою тендери на постачання хлібопродуктів. Наприклад, тендер Київського національного університету імені Тараса Шевченка виграв ПАТ “Київхліб”, оскільки Іван Хохотва ( в особі дочірнього підприємства ПАТ “Київхлібу”) запропонував ціну на 99 копійок дорожче.

Нагадаємо, у Святошинських школах перевірять продукцію “Київхліба” на наявність пліснявих грибів.

Крім того, керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження під час якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив у хлібних виробах “Київхлібу” плісняві гриби.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби у хлібних виробах “Київхлібу”.