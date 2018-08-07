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"Киевэнерго" увеличило долг за транспортировку газа

"Киевэнерго" увеличило долг за транспортировку газа

Киев  •  УНН

 • 8386 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. “Киевэнерго” увеличило долг за транспортировку газа перед “Укртрансгазом”, передает УНН со ссылкой на сообщение УТГ.

“Киевэнерго” возглавляет список актуальных должников, накопив 491 млн грн долга за услуги транспортировки газа для ТКЭ и для промышленности, и остается крупнейшим должником. Другие потребители в целом уменьшили задолженность“, — сообщили в “Укртрансгазе”.

Как отметили в компании, общая задолженность потребителей за услуги транспортировки газа в июне уменьшилась на 6%, или 110 млн грн, по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,92 млрд грн по состоянию на 30 июня.

Суммарный долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ сократился на 23 млн грн и составляет 822 млн грн.

50% задолженности, или 411 млн грн, накоплен “Киевэнерго”. За июнь предприятие сократило долг только на 12 млн грн, однако значительно увеличило задолженность за услуги транспортировки для промышленности.

Напомним, в I полугодии региональные газовые компании нарастили на 55% долги перед “Укртрансгазом” за услуги балансировки.

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