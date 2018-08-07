"Київенерго" збільшило борг за транспортування газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. “Київенерго” збільшило борг за транспортування газу перед “Укртрансгазом”, передає УНН з посиланням на повідомлення УТГ.
“Київенерго” очолює список актуальних боржників, накопичивши 491 млн грн боргу за послуги транспортування газу для ТКЕ та для промисловості, і залишається найбільшим боржником. Інші споживачі загалом зменшили заборгованість“, — повідомили в “Укртрансгазі”.
Як зауважили у компанії, загальна заборгованість споживачів за послуги транспортування газу в червні зменшилась на 6%, або 110 млн грн, порівняно до попереднього місяця та склала 1,92 млрд грн станом на 30 червня.
Сумарний борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ скоротився на 23 млн грн та складає 822 млн грн.
50% заборгованості, або 411 млн грн, накопичено “Київенерго”. За червень підприємство скоротило борг лише на 12 млн грн, однак значно збільшило заборгованість за послуги транспортування для промисловості.
Нагадаємо, у І півріччі регіональні газові компанії наростили на 55% борги перед “Укртрансгазом” за послуги балансування.